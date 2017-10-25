Песков назвал высказывания Собчак по Крыму неправильными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высказывания Ксении Собчак о принадлежности Крыма неправильными, сообщает РИА Новости.

«С точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Обсуждение территориальной и суверенной принадлежности Крыма не подлежит обсуждению никак и ни с кем», — отметил Песков.

Он также подчеркнул, что привлечение к уголовной ответственности за подобные высказывания не входит в компетенцию Кремля. Песков переадресовал ЦИК вопрос решения о регистрации тележурналистки после этого заявления.

Напомним, 24 октября Ксения Собчак назвала присоединение Крыма к РФ противоречащим международному праву. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ее «посадить лет на пять». В ответ телеведущая сообщила, что закон запрещает призывать к отделению или переделу территории, но допускает высказывание личного мнения.