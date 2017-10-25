Виктор Золотов назвал причины стрельбы в Росгвардии

Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что контрактник, расстрелявший четырех сослуживцев в Чечне, пошел на преступление из-за бытовых проблем. Как сообщает ТАСС, он отверг возможность проявления терроризма или экстремизма в его действиях.

Виктор Золотов рассказал, что у Марата Гаджиева были проблемы с жильем. По некоторым данным, командир части также пытался уволить его из-за личных неприязненных отношений. Об этом сообщает «Интерфакс».

По сведениям Золотова, имел место эмоциональный всплеск, он также обвинил в происшедшем командующего округа.

«Это недоработка командующего округом, он у нас на особом контроле, мы доведем до вас всю информацию [по расследованию]», — сказал Золотов.

Напомним, 23 октября в Чечне старший лейтенант Марат Гаджиев застрелил командира роты, а затем еще троих сослуживцев

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц.