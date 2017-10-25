Умер один из основателей рок-н-ролла Фэтс Домино

Американский музыкант Фэтс Домино (настоящее имя Антуан Домино) скончался 24 октября на 90-м году жизни. Об этом сообщает Associated Press.

Музыкант вошел в круг наиболее влиятельных ранних исполнителей рок-н-ролла. В 1986 году его одним из первых десяти исполнителей включили в Зал славы рок-н-ролла наряду с Чаком Берри, Элвисом Пресли, Джеймсом Брауном, Рэем Чарльзом и другими.

Самой известной композицией Домино стали «Ainʼt That a Shame» и «Blueberry Hill».