25 октября 2017, 19:18
Умер один из основателей рок-н-ролла Фэтс Домино
Американский музыкант Фэтс Домино (настоящее имя Антуан Домино) скончался 24 октября на 90-м году жизни. Об этом сообщает Associated Press.
Музыкант вошел в круг наиболее влиятельных ранних исполнителей рок-н-ролла. В 1986 году его одним из первых десяти исполнителей включили в Зал славы рок-н-ролла наряду с Чаком Берри, Элвисом Пресли, Джеймсом Брауном, Рэем Чарльзом и другими.
Самой известной композицией Домино стали «Ainʼt That a Shame» и «Blueberry Hill».
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