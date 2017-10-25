Сергей Рябков сообщил о возврате флагов дипмиссий РФ в США

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что американские власти вернули флаги, снятые с российского консульства в Сан-Франциско и торгпредставительств в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС.

Сергей Рябков также рассказал, что Вашингтон вернул архив из генконсульства в Сан-Франциско. Он подчеркнул, что этот факт не отменяет решения Москвы о возможном принятии зеркальных мер в ответ на враждебно поведение американских властей.

«Постоянные провокационные шаги и приемы, к которым прибегает американская сторона, наводят нас на мысль, что США внутренне готовы к тому, что к их консульским и дипломатическим учреждениям вполне допустимы подобные же действия», — сказал дипломат, еще раз предупредив Вашингтон о возможности прямой взаимности.