Госдума отложила рассмотрение законопроекта о противоправном контенте

Комитет Госдумы по информационной политике отложил рассмотрение законопроекта, обязывающего администрацию соцсети удалять противоправный контент по заявлению любого пользователя. Как сообщает «Коммерсантъ», причиной названа необходимость проработки бюджета в первом и втором чтениях.

Один из авторов проекта депутат от «Единой России» Сергей Боярский заявил изданию, что проект «может быть отправлен на антресоль», так как не вписывается в повестку президентской кампании.

Законопроект предусматривает штраф до 50 млн рублей за отказ от удаления противоправного контента по заявлению любого пользователя. Ранее сообщалось, что Госдума и администрация президента высказали мнение, что удаляться материала могут только по решению суда.

Глава профильного комитета Леонид Левин заявил, что депутаты вернутся к обсуждению проекта, когда позволит график работы.