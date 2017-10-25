25 октября 2017, 11:10
Врачи заявили об улучшении состояния Фельгенгауэр
Сотрудники справочной Института имени Склифосовского рассказали об улучшении состояние ведущей «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр, на которую двумя днями ранее напали с ножом. Об этом сообщает РИА Новости.
Утром 25 октября врачи оценили состояние Фельгенгауэр как средней тяжести. Сутками ранее оно оценивалось как тяжелое.
Напомним, на Фельгенгауэр напали днем 23 октября в помещении редакции «Эха Москвы». Журналистка с ножевым ранением шеи была госпитализирована. Нападавший - Борис Гриц - арестован на два месяца по обвинению в покушении на убийство.
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