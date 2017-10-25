Сайт «Интерфакса» частично возобновил работу после кибератаки

Основной сайт информагентства «Интерфакс» www.interfax.ru возобновил свою работу. Как сообщает ТАСС, сайт стал доступен около 18:20 мск.

Однако к 19:25 мск новостная лента на сайте все еще не была обновлена после 24 октября, последняя опубликованная новость появилась в 14:03 вторника.

Накануне днем вирус-вымогатель Bad Rabbit атаковал сервера «Интерфакса», «Фонтанки» и издания «Новая газета — Балтия».

Вирус распространялся через программу, замаскированную под обновление Adobe Flash Player.

Как сообщил первый замдиректора «Интерфакса» Алексей Горшков, агентство заявило о хакерской атаке в правоохранительные органы.