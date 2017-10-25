В РЖД запланировали самую большую инвестпрограмму за семь лет

Госкомпания РЖД планирует в ближайшие три года значительно увеличить инвестиции в свои проекты, сообщает Reuters со ссылкой на пояснительную записку к проекту инвестпрограммы.

Это самая большая программа вложений как минимум за семь лет, отмечает агентство.

Если инвестиции 2017 года запланированы в размере 510 млрд рублей, то в 2018 году РЖД планирует увеличить их до 579,4 млрд, в следующем году до 672,9 млрд, и в 2020 году до 591,2 млрд рублей.

Инвестпрограмма пока не утверждена правительством.

Основные инвестиции в 2018 году, как сообщается в пояснительной записке, потребуются на модернизацию БАМа и Транссиба (118,9 млрд рублей), «снятие инфраструктурных ограничений» (108,7 млрд), обновление подвижного состава (100,8 млрд), а также на развитие Московского транспортного узла и расширение подходов к портам.

Из бюджета России для этого понадобится 81,4 млрд рублей, часть из которых будет выплачена за счет бюджета Москвы.