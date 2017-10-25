Олег Кашин и Александр Плющев подадут в суд на ФСБ из-за Telegram

Журналист Александр Плющев сообщил в своем Telegram-канале, что вместе с коллегой Олегом Кашиным подает иск к Федеральной службе безопасности (ФСБ) за требование к руководству сервиса Telegram передать ключи шифрования от переписки пользователей.

Плющев заявил, что спецслужба затрагивает его право на конфиденциальное общение с источниками информации. Интересы журналистов представит ассоциация «Агора», которая защищает позицию Telegram в деле против ФСБ, добившейся штрафования мессенджера.

«Я уже не первый год большую часть своего времени провожу не в России, и, поскольку моя работа связана с человеческим общением, живые разговоры с источниками и прочими собеседниками мне давно заменили мессенджеры, и прежде всего Telegram. Именно в нем я обсуждаю практически все, что меня интересует и все, о чем я пишу, в том числе с политиками, госслужащими и даже иногда с силовиками», — заметил Кашин.