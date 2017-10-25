Фронтмен Linkin Park завещал авторские права на музыку своей жене

Вокалист Linkin Park Честер Беннингтон, скончавшийся в июле 2017 года, завещал авторские права на своим композиции супруге Талинде Беннингтон. О деталях завещания узнал TMZ.

Часть активов музыканта, включая его пенсионный счет, будут напрямую переданы Талинде.

Остальные средства поступят в семейную трастовую компанию Chester and Talinda Bennington Family Trust.

У супругов Беннингтон трое детей. Еще три ребенка у Беннингтона остались от предыдущих отношений. Все шестеро будут получать выплаты из фонда.