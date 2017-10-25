Малашенко рассказал СМИ о президентской кампании Ксении Собчак

Глав предвыборного штаба Ксении Собчак Игорь Малашенко сообщил «Коммерсанту», что предложение телеведущей занять этот пост было для него неожиданным.

Несмотря на это, он сразу же согласился с ней работать, так как считает, что Собчак может продвинуть страну в правильном направлении.

Малашенко также подтвердил, что «не в восторге» от лозунга кампании «Против всех!». Политтехнолог подчеркнул, что не одобряет решение тележурналистки снять кандидатуру в случае регистрации на выборах Алексея Навального. Однако он отметил, что это решение не «отлито в граните» и все может измениться. Малашенко не стал предполагать, от какой партии может выдвинуться Ксения Собчак, но сказал, что вариантов много и они обсуждаются.

Игорь Малашенко признал, что сбор подписей является тяжелейшим этапом, и заявил, что не собирается заниматься шапкозакидательством. Он сообщил, что политическим успехом Ксении Собчак можно будет считать тот факт, что ее признают влиятельной политической силой.