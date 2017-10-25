Президент Бразилии госпитализирован

Президент Бразилии Мишел Темер доставлен в хирургический центр военного госпиталя. Об этом сообщает Globo.

Как уточняет издание, госпитализация бразильского лидера вызвана не осложнением в коронарной артерии, которое ранее было выявлено у главы государства, а другими причинами. Не исключено, что речь идет об урологических проблемах.

Отметим, что ранее комиссия парламента Бразилии не поддержала предъявление обвинений президенту. Темера заподозрили в организации преступного сообщества и попытках препятствовать правосудию.

Однако решение комиссии не окончательное, и Федеральный верховный суд может предъявить обвинение, если заручится голосами двух третей депутатов нижней палаты.