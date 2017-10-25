Монумент жертвам сталинских репрессий обошелся столице в 300 млн рублей

В ближайший понедельник 30 октября в Москве откроется монумент жертвам массовых репрессий «Стена скорби», сообщает Музей истории ГУЛАГа.

Как рассказал на пресс-конференции заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников, «памятник полностью профинансирован бюджетом города Москвы. Стоимость этого памятника — 300 млн рублей», передает ТАСС.

В свою очередь, директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов заявил, что на создание монумента удалось также собрать свыше 45 млн рублей пожертвований.

Отмечается, что Романов выразил благодарность жертвователям. Куда пойдут эти деньги, если памятник оплатило правительство Москвы, не уточняется.