Собчак задумалась над сменой фамилии перед выборами

Инсайдеры из предвыборного штаба Ксении Собчак сообщили «Дождю» о том, что телеведущая хочет сменить имя и фамилию.

Она желает, чтобы в бюллетене появились слова «против всех». По словам одного из знакомых Собчак, обсуждалось, что было бы здорово, если на бланке было «Ксения Собчак — против всех». То есть, речь идет о замене имени и фамилии именно на фразу «против всех».

«Супер идея, я впервые от вас это слышу», — сказала «Дождю» пресс-секретарь предвыборного штаба Собчак Ксения Чудинова.

Согласно законам РФ, при замене данных в течение года до дня выборов кандидат обязан указать прежнее имя. Но сменить паспорт Собчак успеет — для этого потребуется всего 13 дней, с учетом подачи документов и времени, необходимого министерству для рассмотрения.