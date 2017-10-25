Порошенко приветствовал освобождение «героев» из меджлиса

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter поблагодарил турецкого президента Реджепа Эрдогана за «освобождение героев» — заместителей главы запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Оба были осуждены российскими судами на разные сроки заключения за, как посчитали суды, организацию массовых беспорядков у здания крымского парламента в феврале 2014 года.

Порошенко пообещал продолжить борьбу за освобождение всех украинских граждан.

Дякую Президентові Турецької Республіки @RT_Erdogan за його зусилля у звільненні наших героїв, як ми домовилися у Нью-Йорку та Києві. — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 октября 2017 г.

Ранее сегодня о помиловании президентом РФ Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова сообщал адвокат Умерова Николай Полозов. Он также рассказал, что его подзащитный еще накануне находился на лечении в Бахчисарае под подпиской о невыезде. Чийгоз содержался в симферопольском изоляторе.

«Никто подробностей не знает, но видимо, заключено политическое соглашение, учитывая, что они уехали в Турцию», — рассказал Полозов РБК.