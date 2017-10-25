В Перу новый вид птиц обнаружен по голосу

В Перу, на юго-западе департамента Лорето и севере департамента Сан-Мартин, ученые выявили новый вид птиц из рода корольковых манакинов (Machaeropterus). Впервые замечены эти птицы были еще в 1994 году, но до последнего времени они считались принадлежащими к другому виду. Только анализ их пения позволил установить их самостоятельный статус.

Корольковые манакины – небольшие птицы из отряда воробьинообразных, обитающие в лесах субтропической и тропической зоны Центральной и Южной Америки. Самцы всех видов корольковых манакинов имеют ярко-красную шапочку на голове. Для многих манакинов характерны собрания самцов для токования в период размножения. Самцы образуют группы, где каждый старается песней привлечь внимание самки.

Птицы, живущие в департаментах Лорето и Сан-Мартин, считались представителями вида пестрый корольковый манакин (Machaeropterus regulus), известного с 1819 года. Он распространен в Бразилии, на северо-востоке Перу, востоке Эквадора, в Колумбии и Венесуэле. Но, как рассказывает орнитолог Энди Кратерт (Andy Kratter) из Флоридского музея естественной истории и Музея естественных наук Университета штата Луизиана, выяснилось, что поют эти птицы совсем иначе.

Если для пения пестрого королькового манакина характерна падающая интонация, то у этих птиц интонация пения восходящая. Поскольку пение служит для привлечения партнеров для размножения, отличие в интонации делает невозможным спаривание пестрых корольковых манакинов с птицами нового вида. Самки просто не воспринимают их как потенциальных претендентов. Следовательно, имеет место репродуктивная изоляция – один из важных критериев разделения видов. Недавно орнитологи из Канады и США продемонстрировали, что в Южной Америке существует большое количество “скрытых” видов птиц, все различие между которыми заключается именно в пении. В ходе того исследования удалось выделить 21 новый вид.

Теперь к числу таких видов добавился и новый корольковый манакин. Он получил название корольковый манакин Экельберри (Machaeropterus eckelberryi), в честь Дона Экельберри (1921 – 2001) – знаменитого американского художника-анималиста, который проиллюстрировал множество орнитологических трудов и справочников.

Описание вида опубликовано в журнале Zootaxa.