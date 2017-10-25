Из доходов бюджета исчезли 47 млрд рублей «Роскосмоса»

Из государственного бюджета исчезла информация о 46,88 млрд рублей, которые корпорация «Роскосмос» еще летом обещала перевести государству, пишет РБК.

Речь идет о доходах по международным договорам упраздненного ныне Федерального космического агентства, на смену которому пришел «Роскосмос».

В июне Минфин заложил в действующий бюджет 46,88 млрд рублей поступлений от «Роскосмоса».

Однако уже в августе, по данным Счетной палаты, госкорпорация попросила Минфин исключить эти деньги из прогноза доходов, что и было учтено при составлении поправок в бюджет, принятых Думой во втором чтении 25 октября.