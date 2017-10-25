Власти Москвы согласовали «Русский марш»

Мэрия Москвы разрешила провести акцию националистов«Русский марш» в районе Люблино 4 ноября. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на одного из инициаторов акции Юрия Горского.

Пока официального подтверждения этой информации нет.

Как и предыдущие акции подобного рода, «Русский марш» пройдет по улице Перерва.

Стоит отметить, что сам Горский в июле 2017 года покинул страну, так как его поместили под домашний арест по делу о публичных призывах к экстремизму, и вскоре попросил убежища в Литве.