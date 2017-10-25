25 октября 2017, 18:29
Российский Forbes отойдет строительному магнату Игорю Рыбакову
Совладелец крупного производителя стройматериалов «Технониколь» Игорь Рыбаков ведет переговоры о покупке российской версии журнала Forbes, сообщает «Открытая Россия» со ссылкой на источники.
Нынешний владелец франшизы Александр Федотов получил контроль над русским Forbes в 2015 году, выкупив журнал у Axel Shpringer Russia.
Отмечается, что бизнесмены обсуждают варианты полной покупки Forbes Рыбаковым, его частичного вхождения в капитал компании, а также вариант совместной покупки турецкого Forbes.
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