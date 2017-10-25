Собчак отказалась отвечать на вопрос о встрече с Путиным

Тележурналистка Ксения Собчак во время программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» не стала отвечать на вопрос ведущего о прошедшей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Андрей Малахов спросил Собчак о подготовке фильма о своем отце Анатолии Собчаке, ради которого она встречалась с президентом России.

Собчак ответила, что не хотела бы говорить о фильме, поскольку уже отвечала на этот вопрос.

» У нас прямой эфир, давайте поговорим о тех политических требованиях, которые составляют суть моей программы», — отметила она.

Кроме того, журналистка вновь затронула тему Крыма. «Я сказала, что мы, Россия, нарушили международные соглашения, Будапештский меморандум 1994 года. По этим соглашениям договорились, что Крым украинский – для меня это самое главное. Мы как большая страна не имеем права так поступать с нашими соседями», — отметила Собчак.

По ее словам, факт присоединения Крыма не признали не только мировые державы, но и союзники России, в частности, Белоруссия, и «даже государственные организации России», что подтверждает факт отсутствия в Крыму отделений «Сбербанка».

Также Собчак прокомментировала реакцию журналистки Божены Рынски о назначении ее гражданского мужа Игоря Малашенко на пост главы своего предвыборного штаба. Она рассказала, что решила работать с Малашенко после того, как узнала реакцию Рынски на свое решение о выдвижении.

Наконец, Собчак, комментируя инцидент с провокатором в маске единорога на своей пресс-конференции, заявила, что ассоциирует себя с единорогом.

«Если я и лошадь — я сказочная лошадь. Которая хочет принести людям в жизнь сказку, счастье и правильные ценности», —заключила она.