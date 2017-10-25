25 октября 2017, 10:49
Собянин назвал «фейком» перенос выборов мэра Москвы на март
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ложной информацию о том, что в столице перенесут выборы мэра. Об этом он написал в своем твиттере.
«Никогда и ни с кем не обсуждал этот вопрос и саму идею считаю никчемной», — заявил Собянин.
Как отметил столичный мэр, данную информацию ранее разместил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
А. Венедиктов @aavst опубликовал пост о возможном переносе сроков выборов мэра. При всем уважении к Алексею Алексеевичу, это абсолютный фейк— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 25 октября 2017 г.
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