Собянин назвал «фейком» перенос выборов мэра Москвы на март

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ложной информацию о том, что в столице перенесут выборы мэра. Об этом он написал в своем твиттере.

«Никогда и ни с кем не обсуждал этот вопрос и саму идею считаю никчемной», — заявил Собянин.

Как отметил столичный мэр, данную информацию ранее разместил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.