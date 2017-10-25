Президент Германии на встрече с Путиным посетовал на отношения между странами

Президент России Владимир Путин принял в Москве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, сообщает пресс-служба Кремля.

«Важно, чтобы мы использовали эту возможность для продолжения нашего диалога, чтобы попытаться улучшить наши двусторонние отношения, состоянием которых мы не можем быть удовлетворены», — сказал Штайнмайер Путину в начале переговоров (цитата Reuters).

Об этом же политик накануне заявил в интервью «Коммерсанту». Там он, в частности, сообщил о «щекотливом» вопросе поставок турбин Siemens в Крым.

Основной целью своего визита президент Германии назвал возврат Лютеранской церкви России московского собора Святых Петра и Павла.

После переговоров участники рассказали журналистам об их итогах. Путин, как отмечает пресс-служба Кремля, сообщил, что «поговорили и об актуальных вопросах международной повестки дня» — о положении в Сирии и на востоке Украины, о ситуации вокруг иранской ядерной программы и кризисе на Корейском полуострове.

«Даже в условиях различного политического рода ограничений и во многом связанного с ними спада в двусторонней торговле Германия по-прежнему остается одним из ведущих внешнеэкономических партнеров и ключевых инвесторов в российскую экономику», — добавил Путин.

В свою очередь, Штайнмайер, как передает «Интерфакс», заявил: «Еще есть открытые раны, есть нерешенные вопросы, прежде всего, что касается присоединения Крыма и конфликта в восточной Украине, которые являются бременем и продолжают оставаться бременем для наших взаимоотношений».