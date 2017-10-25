В Москве умер активист «Солидарности» Алексей Строганов

Один из лидеров Объединенного демократического движения «Солидарность» Илья Яшин сообщил в Facebook о смерти активиста Алексея Строганова.

По словам Яшина, мужчина пропал из поля зрения два месяца назад, и о нападении на него участникам «Солидарности» стало известно буквально на днях. Так как уголовное дело до сих пор возбуждено не было, депутаты собираются отправить в правоохранительные органы соответствующий запрос.