25 октября 2017, 16:40
В Петербурге прошли масштабные обыски из-за хищения стройфирмами 4 млрд рублей
В Санкт-Петербурге сегодня прошла масштабная серия обысков по делу о мошенничестве, ущерб от которого оценивается в 4 млрд рублей, пишет «Фонтанка».
«В семь часов утра сотрудники одновременно пришли в 30 квартир подозреваемых. Около девяти часов утра обыски начались уже в нескольких офисах строительных СРО (саморегулируемые организации) Петербурга», — отмечает издание.
Речь идет об объединениях строительных организаций СРО «Стандарт изыскания», СРО «Строительный ресурс» и СРО «Стандарт проект».
По данным издания, по делу проходят 20 подозреваемых.
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