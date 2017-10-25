В Петербурге прошли масштабные обыски из-за хищения стройфирмами 4 млрд рублей

В Санкт-Петербурге сегодня прошла масштабная серия обысков по делу о мошенничестве, ущерб от которого оценивается в 4 млрд рублей, пишет «Фонтанка».

«В семь часов утра сотрудники одновременно пришли в 30 квартир подозреваемых. Около девяти часов утра обыски начались уже в нескольких офисах строительных СРО (саморегулируемые организации) Петербурга», — отмечает издание.

Речь идет об объединениях строительных организаций СРО «Стандарт изыскания», СРО «Строительный ресурс» и СРО «Стандарт проект».

По данным издания, по делу проходят 20 подозреваемых.