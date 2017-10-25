Осужденные в России активисты Меджлиса помилованы

Осужденный в России замглавы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России) Ильми Умеров освобожден и летит в Анкару. Об этом сообщил в твиттере его адвокат Марк Фейгин.

Агентству ТАСС защитник уточнил, что Умеров летит вместе с Ахтемом Чийгозом — еще одним замглавы «Меджлиса», осужденным в России на 8 лет колонии за якобы организацию массовых беспорядков у здания крымского парламента в феврале 2014 года.

Умеров в конце сентября был осужден Симферопольским районным судом на два года.

Как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на адвоката Николая Полозова, Умеров и Чийгоз были помилованы президентом России.

По данным издания, в настоящий момент они уже находятся в Анкаре.