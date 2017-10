В США инициировали расследование продажи урановых рудников «Росатому»

Обстоятельства сделки по продаже урановой компании Uranium One российскому «Росатому» стали предметом расследования в Конгрессе США, пишет «Медуза». Республиканские сенаторы усмотрели признаки коррупции в одобренной президентом Бараком Обамой сделке. Хиллари Клинтон в то время занимала пост госсекретаря.

Помимо рудников в Казахстане, Австралии и ЮАР, компании Uranium One принадлежит пятая часть всех урановых запасов США, являющихся стратегическим ресурсом. Поэтому сделка должна была быть одобрена американским Госдепартаментом.

23 апреля 2015 года The New York Times сообщила, что во время заключения сделки «Росатома» с Uranium One фонд Клинтонов получил пожертвований на сумму свыше 30 млн долларов от предпринимателей, связанных с урановой компанией. Во время проведения оценки активов Uranium One Билл Клинтон получил от банка «Ренессанс-Капитал» за выступление гонорар в полмиллиона долларов.

Хиллари Клинтон отрицает свою причастность к сделке, так как ее проверкой занималась комиссия по иностранным инвестициям правительства США, связанная с Госдепартаментом. Прямых доказательств коррупционного происхождения пожертвований в фонд Клинтонов найти пока не удалось.