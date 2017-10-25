Редактор «Фонтанки» раскрыл причины хакерской атаки

Редактор петербургского издания «Фонтанка» Александр Горшков заявил, что хакерская атака на портал вызвана публикациями о «ЧВК Вагнера» в Сирии.

В своем обращении он также связал с атакой материал о краже драгоценностей из сейфа в здании полпредства.

Александр Горшков напомнил, что журналист Денис Коротков за расследование о российских наемниках «на десятках неизвестных сайтов» обвинялся в предательстве, в связях с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и пособничестве СБУ Украины. Автора материала о краже драгоценностей Евгения Вышенкова администрация главы Санкт-Петербурга обвинила в «самопиаре» и попытке разрушения «сложившейся системы общественных отношений». Помимо этого, в начале октября Роскомнадзор потребовал раскрыть собственников издания.

Александр Горшков отметил, что все эти события связаны между собой, и их интересантами являются одни и те же лица.

«То, что те, кто себя олицетворяет с высшими эшелонами власти, так нас ненавидят, что аж зубы сводит, — не сенсация. Но это только выглядит так, будто они просто хотят закрыть «Фонтанку», — резюмировал редактор издания.