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25 октября 2017, 16:29
Роскомнадзор следствие

Новая фигурантка «дела Роскомнадзора» дала показания на коллег

Роскомнадзор
Роскомнадзор
фото: kazanfirst.ru

Генеральному директору подведомственного Роскомнадзору ФГУПа «Главный радиочастотный центр» Анастасии Звягинцевой инкриминируют растрату в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.

Собеседник агентства сообщил, что с нее взята подписка о невыезде, Звягинцева сотрудничает со следствием и уже дала показания на всех фигурантов так называемого «дела Роскомнадзора».

«В материалах дела речь идет о хищении в форме растраты путем фиктивного оформления людей на работу и оплаты труда», — отметил источник.

По делу также проходят пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский и глава правового отдела ведомства Борис Едидин.

Мосгорсуд признал законным домашний арест обоих.

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