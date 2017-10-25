25 октября 2017, 16:29
Новая фигурантка «дела Роскомнадзора» дала показания на коллег
Генеральному директору подведомственного Роскомнадзору ФГУПа «Главный радиочастотный центр» Анастасии Звягинцевой инкриминируют растрату в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.
Собеседник агентства сообщил, что с нее взята подписка о невыезде, Звягинцева сотрудничает со следствием и уже дала показания на всех фигурантов так называемого «дела Роскомнадзора».
«В материалах дела речь идет о хищении в форме растраты путем фиктивного оформления людей на работу и оплаты труда», — отметил источник.
По делу также проходят пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский и глава правового отдела ведомства Борис Едидин.
Мосгорсуд признал законным домашний арест обоих.
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