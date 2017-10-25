Новая фигурантка «дела Роскомнадзора» дала показания на коллег

Генеральному директору подведомственного Роскомнадзору ФГУПа «Главный радиочастотный центр» Анастасии Звягинцевой инкриминируют растрату в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.

Собеседник агентства сообщил, что с нее взята подписка о невыезде, Звягинцева сотрудничает со следствием и уже дала показания на всех фигурантов так называемого «дела Роскомнадзора».

«В материалах дела речь идет о хищении в форме растраты путем фиктивного оформления людей на работу и оплаты труда», — отметил источник.

По делу также проходят пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский и глава правового отдела ведомства Борис Едидин.

Мосгорсуд признал законным домашний арест обоих.