Экс-чиновницу Минкульта не выпустили с допроса по «делу Серебренникова»

Руководитель Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, вызванная на допрос в Следственный комитет по «делу Серебренникова» (о хищении бюджетных средств, выделенных на программу развития современного театра), задержана сотрудниками СКР.

По информации газеты «Известия», в ближайшее время следователь намерен ходатайствовать об избрании для задержанной меры пресечения в виде ареста.

Апфельбаум – бывшая сотрудница российского Министерства культуры, она работала с документами, благодаря которым возглавляемая Серебренниковым «Седьмая студия» получила государственный контракт на 214 млн рублей. По мнению следователей СКР, экс-чиновница могла подтасовать документы и тем самым способствовала выделению бюджетных средств, из которых по меньшей мере 68 млн рублей затем были похищены.

В Следственном комитете полагают, что Апфельбаум поручила своим подчиненным в Минкульте составить техническое задание на аукцион, в рамках которого отдавался госзаказ, таким образом, чтобы его выиграл «конкретный участник» – а именно АНО «Седьмая студия». В частности, в числе требований значилось наличие авторских прав или лицензии на театральный проект «Платформа».

«По сути, чиновница выступала госзаказчиком — от ее имени заключался контракт на сумму более 214 млн рублей, она подписывала дополнительные соглашения с АНО «Седьмая студия» и отчеты о расходовании бюджетных средств», – пишут «Известия».

«Седьмая студия» была признана победительницей аукциона 18 августа 2011 года, это решение объявили члены тендерной комиссии, которую Апфельбаум возглавляла. Месяцем позже она получила должность заместителя директора Департамента господдержки профессионального искусства и народного творчества Минкультуры РФ, а через два года стала руководителем этого подразделения.

До настоящего момента Апфельбаум проходила по «делу Серебренникова» как свидетель, но, судя по задержанию, ее статус в ближайшее время изменится. Сам Серебренников является подозреваемым, как и другие сотрудники «Седьмой студии» из числа руководства – бывший генеральный продюсер Алексей Малобродский, экс-гендиректор труппы Юрий Итин, главный бухгалтер Нина Масляева и продюсер Екатерина Воронова.

Версия СК заключается в том, что часть средств, выделенных на постановку спектаклей на «Платформе», были похищены, а документы о постановках сфальсифицированы. Сторона защиты утверждает, что спектакли состоялись, и этому есть доказательства.