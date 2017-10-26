26 октября 2017, 14:04
Суд запретил деятельность «Артподготовки» Мальцева в России
Красноярский краевой суд признал «Артподготовку» Вячеслава Мальцева экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Соответствующее решение вынесено по иску прокуратуры Красноярского края, который был подан в конце сентября.
Напомним, сам Мальцев, покинувший Россию, заочно арестован и объявлен в международный розыск в рамках расследования дел о призывах к сепаратизму и создании экстремистского сообщества.
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