СМИ узнали главного претендента на роль «оборонного банка»

Российская финансовая корпорация (РФК), принадлежащая «Рособоронэкспорту», претендует на роль специализированного банка, который возьмет на себя обслуживание оборонно-промышленного комплекса (ОПК), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои осведомленные источники, в том числе в администрации президента.

По его словам, РФК является основным кандидатом, а сама необходимость выделить один банк для работы с «оборонкой» возникла из-за антироссийских санкций Запада: США могут фактически отсечь государственные банки от работы с входящими в ОПК предприятиями.

Другими кандидатами на роль такого банка стали, по данным газеты, Новикомбанк и Связь-банк. Выбор между ними будет сделан до конца текущего года – к этому же сроку должна быть выработана схема взаимодействия предприятий оборонно-промышленного комплекса с выбранным банком.

РФК уверена, что располагает всеми необходимыми для обслуживания ОПК возможностями. Тем не менее представители ее руководства пока не подтвердили информацию о том, что корпорация рассматривается в качестве основного кандидата на роль «оборонного банка».

Идея его выбора рассматривается с тех пор, как президент США Дональд Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», в рамках которого ограничительные меры в отношении России были в очередной раз расширены. В частности, по этому закону санкции налагаются на любое лицо, осуществляющее «существенные транзакции» с российским оборонным комплексом и его представителями.

А в России тем временем выполняется государственная программа вооружения, запланированная до 2020 года и предусматривающая финансирование в общем объеме на сумму 23 трлн рублей. Для ее реализации предприятиям ОПК приходится заимствовать деньги у крупных государственных банков – в первую очередь ВТБ и Сбербанка (на них приходится до 90% финансирования программы). Если в отношении них будут введены американские санкции, им придется сократить работу с оборонным комплексом. «А потребность оборонки в заемных средствах никто не отменял», – пояснил источник «Коммерсанта» в аппарате правительства РФ, обосновывая необходимость выделения специального банка для финансирования деятельности ОПК.