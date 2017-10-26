Пострадавший от взрыва депутат Рады рассказал о заказчиках покушения

Депутат Верховной Рады от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук, на которого накануне было совершено покушение в Киеве, после сделанной ему операции рассказал, кого подозревает в организации взрыва.

По его словам, заказчики покушения «сидят в Москве», а исполнители были наняты на месте. «Не исключено, что агентура среди патриотической среды. Это первое покушение на государственного деятеля такого уровня в Украине», — говорится в заявлении Мосийчука, которое его представители опубликовали на его странице в Facebook.

Пострадавший заверил, что его состояние удовлетворительное, а операция прошла успешно. Он выразил глубокую благодарность и соболезнования семье спасшего его жизнь охранника Руслана — бывшего сотрудника «Беркута», который, по словам Мосийчука, «в 2013 году стоял по ту сторону баррикад, а вчера погиб» за него, «националиста».

В интернете появилось несколько видео с места событий.

Между тем число жертв взрыва, по словам представителя Службы безопасности Украины (СБУ), увеличилось до двух человек, то есть скончался кто-то из раненых, передает РИА Новости. Пострадали в общей сложности пять человек, включая самого Мосийчука, его охранник скончался по дороге в больницу, также ранен политолог Виталий Балу.

Ранее взрыв прокомментировал советник главы МВД Украины Антон Геращенко. По его словам, одна из версий, рассматриваемых следствием – это «российский след», то есть «действия российских спецслужб по дестабилизации общественно политической ситуации на фоне акций протеста». Уголовное дело по факту взрыва возбуждено по статье о теракте.

Взрыв прогремел у здания киевского телеканала «Эспрессо» около 22:00. Следствие предполагает, что взрывчатка была заложена в припаркованный на тротуаре мотоцикл, его видно на многих снимках с места происшествия – он сильно обуглен, но уцелел.