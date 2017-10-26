СК подтвердил задержание директора РАМТ по делу «Седьмой студии»

Следственный комитет РФ подтвердил задержание директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум по делу о хищениях бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на проект режиссера Кирилла Серебрянникова «Платформа». Ее вина подтверждена показаниям свидетелей и финансовым документами, вскоре Апфельбаум будет предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном преступной группой в особо крупном размере, заявляет СКР.

По версии следствия, Апфельбаум возглавляла департамент господдержки искусства и народного творчества в Минкульте и от имени ведомства в 2011-2014 годах подписывала соглашение на выделение из бюджета субсидий на сумму свыше 214 млн рублей. Софья Апфельбум также согласовывала отчетную документацию «Седьмой студии» с завышенными сведениями о количестве и стоимости проведенных мероприятий. В результате ее действий Серебрянников и его соучастники похитили из бюджета не менее 68 млн рублей.

В мае у экс-руководителя господдержки искусства Министерства культуры РФ Софьи Апфельбаум состоялся обыск. В тот же день ее допросили как свидетеля в Следственном комитете РФ (СКР) по делу о хищении бюджетных средств.

26 октября Софья Апфельбаум было повторно допрошена следователями и задержана в рамках расследования уголовного дела в отношении Кирилла Серебрянникова.