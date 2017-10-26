ВС Испании отклонил иск властей Каталонии

Верховный суд Испании отклонил иск женералитета Каталонии к официальному Мадриду, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда.

Напомним, после референдума о независимости Каталонии, в ходе которого большинство жителей автономии проголосовали за отделение от Испании, правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-я статью конституции – она по сути лишает Каталонию статуса автономии и дает основания отстранить от должностей каталонское правительство и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент.

Власти Каталонии попытались оспорить решение испанского правительства в Верховном и Конституционном судах, однако ВС постановил отклонить ходатайства как женералитета Каталонии, так и членов каталонского правительства в совместном иске о приостановке решения Совета министров от 21 октября, поскольку процедура передачи разработанных правительством мер в сенат «только началась и не имеет юридических последствий».

Конституционный суд Испании, в свою очередь, отклонил жалобы сенаторов от партий «Левые республиканцы Каталонии» и Каталонской европейской демократической партии, поскольку суд «не принимает жалобы из-за отсутствия нарушений основных прав» истцов.