Олимпийскую чемпионку по биатлону отстранили от соревнований из-за допинга

Словенская биатлонистка Тея Грегорин отстранена от участия в соревнованиях на неопределенный срок. Как сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU), взятая у нее в 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере допинг-проба показала положительный результат. В ней обнаружен запрещенный гормон роста.

В конце ноября дело рассмотрит дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК).

30 сентября стало известно об отстранении от соревнований под эгидой Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) российской сборной по тяжелой атлетике. Исполком IWF на год приостановил членство Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

От турниров также были отстранены федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины.