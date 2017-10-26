Джабраилов получил штраф за употребление наркотиков

Тверской районный суд Москвы вынес вердикт в отношении предпринимателя и бывшего сенатора Умара Джабраилова, обвиняемого в стрельбе в столичном отеле Four Seasons, сообщает «Дождь».

Как рассказала телеканалу пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко, Джабраилов приговорен к штрафу в размере 4 тысяч рублей за употребление наркотических веществ. При этом Дзюрко подчеркнула, что уголовное дело о хулиганстве с применением оружия в адрес суда не поступало.

Напомним, 29 августа Джабраилов устроил стрельбу в гостинице из наградного пистолета. Прибывшие по вызову полицейские задержали бизнесмена. Впоследствии в его номере обнаружили вещество, идентифицированное как наркотическое. Кроме того, было установлено, что во время стрельбы Джабраилов находился в состоянии наркотического опьянения, хотя предприниматель утверждал, что не употреблял алкоголь и наркотики.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала Джабраилова вменяемым, он признал вину и попросил суд о рассмотрении дела в особом порядке.