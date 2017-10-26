СМИ объяснили суицид топ-менеджера Роскосмоса в СИЗО вымогательством сокамерника

У бывшего топ-менеджера Роскосмоса Владимира Евдокимова, тело которого нашли в московском СИЗО-5 18 марта, вымогал деньги его сокамерник, адвокат Дионисий Золотов (Денис Тумаркин). Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на протокол допроса жены Евдокимова Валентины Ракитиной.

По утверждению Ракитиной, после сообщения о переводе в другую камеру в январе супруг, которого обвиняли в мошенничестве с имуществом корпорации «МиГ», попросил ее перевести 75 тысяч рублей на «Яндекс.Кошелек». Ракитина рассказывает: «В последующем я переводила по его просьбе от 75 до 300 тысяч рублей для поддержания благоприятных условий содержания (еда, мобильная связь, алкоголь). Все эти блага появились у Евдокимова после перевода в камеру № 600».

При этом вопросы доставки в камеру запрещенных предметов решал некий Денис (Дионисий), «который являлся в прошлом влиятельным юристом и располагает обширными связями, в том числе в правоохранительных органах, и является «смотрящим» за камерой № 600», сообщила следствию Ракитина, ссылаясь на слова мужа.

В конце февраля Евдокимов через мессенджер сообщил жене, «что нужно 50 единиц (50 млн рублей) и необходимо собрать данную сумму в течение двух дней», причем «это решит все проблемы» – «помогает ему все тот же Дионисий, у которого, как я поняла, имелись обширные связи в органах ФСБ, с помощью которых он готов был помочь выйти Евдокимову на свободу», утверждает Ракитина.

На следующий день после звонка Ракитина получила письмо, в котором Евдокимов указал, на какие цели пойдет указанная сумма: «На первом листе записки был отражен план реструктуризации уголовного дела <…> с последующим изменением меры пресечения на домашний арест и прекращением дела за истечением срока давности. На втором листе была инструкция по передаче денежных средств: 50 млн рублей в долларах по курсу 58 (863 тысячи долларов США), телефон контактного лица и указание, что вся сумма должна быть помещена в ячейку на Казанском вокзале Москвы, электронную карту-ключ от которой надо передать контактному лицу».

2 марта, по словам Ракитиной, она «отчиталась перед ним о выполнении инструкций, а на следующий день получила от него сообщение: «Цветочная доставка получена, жди меня 26 марта». Однако затем Евдокимов сообщил, что его переводят в СИЗО «Лефортово», поскольку оперативники ФСБ установили наличие у него средств связи: «В ответ на слова поддержки он потребовал найти еще 30 млн рублей, с помощью которых Денис (Дионисий) уладит вопрос с ФСБ».

Ракитина, по ее утверждению, выполнила инструкции по передаче и этой суммы, получив сообщение: «Все счастливы!». Однако затем тон общения резко изменился: «Как я поняла, последняя передача денежных средств прошла неудачно. <…> Я спросила, понимает ли он, что это мошенничество и что его сокамерник Денис (Дионисий) нас обокрал? Он ответил, что понимает, но в любом случае мне надо готовиться к обыскам», – сообщила жена Евдокимова.

По мнению авторов материала в «Новой газете», Владимир Евдокимов мог совершить самоубийство именно под влиянием этой ситуации – после того, как пресловутый Дионисий внушил ему мысль, что Ракитина может оказаться под следствием за дачу взятки.

Дионисий и его подельники, утверждает «Новая газета», стали фигурантами дела о хищении 80 миллионов рублей, однако не уточняется, на каком этапе находится расследование дела.