ФСБ задержала командира расстрелявшего сослуживцев росгвардейца

Командира войсковой части № 6791 Северокавказского военного округа Романа Курдюкова 25 октября задержали сотрудники военной контрразведки ФСБ России, рассказал РБК источник в ФСБ и подтвердил источник, близкий к Росгвардии.

Напомним, 23 октября в Чечне старший лейтенант Марат Гаджиев застрелил командира роты, а затем еще троих сослуживцев. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц. Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что контрактник, расстрелявший четырех сослуживцев в Чечне, пошел на преступление из-за бытовых проблем.

Источник РБК заявил, что примерно за три недели до трагедии в воинской части «был бунт против беспредела», поскольку «Курдюков устроил невыносимые условия службы».

Один из бывших сослуживцев Гаджиева в разговоре с РБК подтвердил, что Курдюков нарушал права подчиненных – в частности, мог запретить спать в обеденное время на кроватях, из-за чего бойцы были вынуждены ложиться на полу.