Кабмин ограничит высоту частных домов для защиты дольщиков

Глава министерства строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень объявил о намерении правительства ограничить высоту частных жилых домов 20 метрами – такое решение было принято на сегодняшнем заседании кабинета министров, передает «Интерфакс».

По словам Меня, такая необходимость назрела из-за действий недобросовестных застройщиков, которые под видом частных домов возводят многоквартирные высотки с привлечением средств дольщиков.

Теперь же планируется определить ИЖС (индивидуальное жилое строение) как «отдельно стоящий дом, с количеством надземных этажей не больше 3 метров и высотой не более 20 метров, не состоящий из квартир или блок-секций», пояснил министр.

Кроме того, для ИЖС есть и ограничения по площади: если строение превышает 500 «квадратов», об этом надо заблаговременно уведомлять местную администрацию и по окончании работ ставить ее в известность об их завершении, а также оформлять проектную документацию, проводить экспертизу и другие процедуры, предусмотренные для объектов капитального строительства.