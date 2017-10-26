Новый посол США в России назвал способ улучшить двусторонние отношения

Новый посол США в России Джон Хантсман опубликовал видеообращение, в котором затронул тему дальнейшего развития российско-американских отношений.

Хантсман отметил: «Есть много возможностей ослабить напряженность в отношениях между США и Россией. А именно: нам необходимо найти лучшие способы определения общих интересов, точек соприкосновения, а затем использовать их в ходе решения проблем».

Дипломат назвал ряд направлений внешней политики, в которых следует добиваться улучшения двусторонних отношений: «Одни скажут, что примером такого сотрудничества могла бы стать Сирия, и я бы с этим согласился. Другие скажут, что нам следовало бы работать вместе по проблеме Северной Кореи, и я бы тоже с этим согласился. И, безусловно, США и Россия должны способствовать урегулированию ситуации на Украине».

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя конфликт с КНДР, заявил, что улучшение российско-американских отношений помогло бы разрядить ситуацию.