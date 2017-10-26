Сигвеи и гироскутеры решили внести в ПДД

Первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов поручил МВД проработать проект изменений в правила дорожного движения, чтобы «узаконить» в качестве транспортных средств личный электротранспорт – моноколеса, гироскутеры, сигвеи и другие подобные средства передвижения, пишет «Коммерсантъ».

Представитель Шувалова пояснил, что «современные технические средства передвижения» активно используются, особенно в крупных городах, но их участие никак не контролируется, а статус использующих их граждан не определен.

Эксперты тоже пока не пришли к единому мнению на этот счет: одни полагают, что движение персонального электротранспорта надо ограничить определенными зонами типа парков, другие предлагают приравнять «двухколесные электротранспортные средства» к велосипедам и распространить на них соответствующие правила.

Представитель Шувалова заверил, что речь в любом случае не идет о введении каких-либо запретов – только о законодательном регулировании уже существующей сферы дорожного движения.

Это и другие нововведения необходимы, по мнению Шувалова, в том числе для снижения аварийности на пешеходных переходах. С начала года в стране произошло 33,6 тысячи наездов на пешеходов на «зебре», из которых в 19,6 тыс. случаев были виноваты водители.

Теперь же наказания за нарушения ПДД пешеходами могут ужесточить, подняв штраф до 500 рублей, а для пьяных нарушителей – до 1,5 тысяч рублей. Водителей, не уступивших дорогу пешеходу на переходе, штрафуют на 1,5 тысячи рублей, но Государственная Дума уже приняла закон (он пока не вступил в силу) о повышении штрафов до 1,5-2,5 тысяч рублей. Получается, что материальная ответственность для пешеходов и водителей за нарушения на пешеходных переходах сближается по размерам штрафов – и Шувалов поручил МВД и «Открытому правительству» привлечь экспертов, чтобы выяснить, насколько это целесообразно.

«По статистике мы видим, что часть ДТП случается по вине пешеходов, грубо нарушающих ПДД, поэтому предлагаемые меры необходимы, прежде всего, для их собственной безопасности, не говоря уже о других участниках движения», — цитирует «Коммерсантъ» представителя первого вице-премьера.