В США назвали Россию крупнейшим «экспортером» бойцов в ИГ

В Сирии и Ираке на стороне террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) ведут боевые действия 3417 россиян. Об этом говорится в докладе американской консалтинговой компании Soufan Group «За пределами халифата: иностранные бойцы и угроза их возвращения».

Это самый высокий показатель среди стран-«поставщиков» бойцов в ИГ. Второе место занимает Саудовская Аравия (3244 человека), третье — Иордания (3000 человек), на четвертом — Тунис (2926 человек), на пятом — Франция (1910 человек).

Эксперты Soufan Group также отметили, что из-за потери контроля ИГ над территориями в Сирии и Ираке, приток «легионеров» приостановился, многие сейчас возвращаются домой. Все они при этом продолжают представлять «определенную степень риска».

В настоящее время в Россию вернулись 400 воевавших за исламистов, в Саудовскую Аравию — 760 человек, в Иорданию — 250, в Тунис — 800, во Францию — 271.