Апфельбаум пополнила число обвиняемых по «делу Серебренникова»

Генеральный директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) и бывшая сотрудница министерства культуры РФ Софья Апфельбаум в считаные часы превратилась из свидетеля по «делу Серебренникова» в обвиняемую: после допроса в Следственном комитете ее сначала задержали, потом предупредили о скором аресте, а теперь и предъявили обвинение.

Адвокат задержанной Ирина Поверенова заявила радиостанции «Коммерсантъ FM», что, хотя ее клиентка категорически отрицает свою причастность к предполагаемым хищениям госсредств в «Седьмой студии», задержание не явилось для нее неожиданностью.

«Даже тогда, когда допрашивали ее первоначально, были уже такие нотки тревожные о том, что нужно обязательно компанию виновных лиц увеличить. И мы подозревали с Софьей, что эта участь может не миновать и ее», – пояснила юрист. По ее словам, о «похищении денег, если таковое вообще имело место», Апфельбаум «ничего не знала и не подозревала».

Тем не менее, напомнила адвокат, «ей было сегодня предъявлено обвинение, что она в группе с Серебренниковым, Малобродским, Итиным и Масляевой организовала и похитила 68 млн рублей которые были отпущены на проект «Платформа».

Гендиректор РАМТ оказалась вовлечена в «дело Серебренникова», потому что на момент проведения аукциона, в рамках которого делался государственный заказ на театральные постановки, возглавляла тендерную комиссию Минкульта, курировала составление технического задания и в конечном итоге заключала от имени ведомства контракт и дополнительные соглашения о расходовании средств.

«Она являлась человеком, который от имени Министерства культуры подписывал документы, соглашения с Серебренниковым, но это не говорит о том, что деньги были расхищены, что она в этом участвовала, знала и способствовала», – рассуждает Поверенова.

По ее словам, все документы, которые сдавались в департамент культуры (имеется в виду конкурсная документация претендовавшей на получение госзаказа «Седьмой студии»), были в порядке.

«Нам неизвестно, какими документами располагает следствие. Следствие вызывает многочисленных свидетелей, допрашивает, документы были изъяты давно — наверное, кто-то сказал то, что следствию показалось достаточным для того, чтобы ей предъявить обвинение», – пояснила юрист.

По ее словам, Апфельбаум «ничего не знала о том, что деньги обналичивались, похищались, что там происходило», поскольку «ее это никак не касалось», а «финансовые документы она не проверяла и не могла в силу того, что не имеет экономического образования».