Кадыров ответил на обвинения в причастности к покушению на Мосийчука

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал обвинения Киева в причастности к покушению на депутата Верховной Рады Украины Игоря Мосийчука, сообщает ТАСС.

Напомним, покушение на нардепа Мосийчука произошло на улице Адама Мицкевича возле пятиэтажного жилого дома у редакции телеканала «Эспрессо». После взрыва заложенной в мотоцикле бомбы от ранений скончались двое полицейских. Мосийчук успешно перенес операцию и пришел в себя.

Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко обвинил в причастности к покушению на народного депутата Игоря Мосийчука главу Чечни Рамзана Кадырова.

Кадыров на заседании коллегии МВД по Чеченской Республике заявил: «Организаторы покушения на депутата Мосийчука находятся на Украине. Он уже выполнил отведенную ему роль и сейчас стал кому-то не нужным, стал мешать кому-то, вернее, отдельной организации, которых там десятки. Сами депутата Мосийчука взорвали и подняли шум: "Чеченская Республика", "след Кадырова"».

Глава Чечни также отметил: «Теперь об этом больше Запад будет писать, Европа, и им это будет интересно».