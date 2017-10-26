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26 октября 2017, 11:02
кредиты оружие

ФРП выделит «Калашникову» 67 млн рублей на новое стрелковое оружие

Концерн «Калашников»
Концерн «Калашников»

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил заем концерну «Калашников» для разработки новых видов гражданского стрелкового оружия, сообщили «Коммерсанту» в ФРП.

Фонд одобрил проект по диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, объем финансирования которого должен составить 678 млн рублей. Из них 67 млн рублей могут быть предоставлены концерну «Калашников» в виде льготного займа.

Предполагается, что с привлечением займа ФРП предприятие будет выпускать три вида гражданского оружия: «Сайга» МК-107 (самозарядный охотничий карабин со сбалансированной автоматикой), «Тигр» (охотничье оружие, созданное на базе снайперской винтовки Драгунова), а также «Биатлон» (спортивные винтовки для биатлона).

Часть продукции концерн планирует экспортировать в СНГ, страны Ближнего Востока, Африки и Азии.

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