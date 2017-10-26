ФРП выделит «Калашникову» 67 млн рублей на новое стрелковое оружие

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил заем концерну «Калашников» для разработки новых видов гражданского стрелкового оружия, сообщили «Коммерсанту» в ФРП.

Фонд одобрил проект по диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, объем финансирования которого должен составить 678 млн рублей. Из них 67 млн рублей могут быть предоставлены концерну «Калашников» в виде льготного займа.

Предполагается, что с привлечением займа ФРП предприятие будет выпускать три вида гражданского оружия: «Сайга» МК-107 (самозарядный охотничий карабин со сбалансированной автоматикой), «Тигр» (охотничье оружие, созданное на базе снайперской винтовки Драгунова), а также «Биатлон» (спортивные винтовки для биатлона).

Часть продукции концерн планирует экспортировать в СНГ, страны Ближнего Востока, Африки и Азии.