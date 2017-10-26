Хакасия попросила у Медведева и Володина 28,2 млрд рублей

Власти Республики Хакасия обратились к главе российского правительства Дмитрию Медведеву и спикеру Государственной Думы Вячеславу Володину с просьбой – ввиду «катастрофической ситуации» в регионе выделить местному бюджету 28,2 млрд рублей.

В сообщении на сайте Верховного совета Хакасии уточняется, что упомянутая «катастрофа» связана с потерями бюджетных доходов, спровоцированными «негативными тенденциями в экономике прошлых лет» и рядом решений федеральных властей «в области межбюджетных отношений и налогового регулирования».

Из указанной суммы 17,9 млрд рублей должны пойти на погашение взятых республикой коммерческих займов, еще 4,3 млрд рублей – на погашение просроченной кредиторской задолженности. Кроме того, 6 млрд рублей ежегодно Хакасия потеряла после пересмотра размера финансовой помощи, которую оказывает ей федеральный центр.

«На передачу делегированных республике и не подкрепленных финансами государственных полномочий, а также на выполнение «майских» указов президента РФ с 2012 года Хакасии пришлось направить более 6 миллиардов рублей», – отметили в Верховном совете субъекта федерации.

По дефициту бюджета Хакасия находится на первом месте среди регионов РФ (в 2016 году ее госдолг увеличился на 6,1 млрд рублей, а по итогам нынешнего достигнет 24,7 млрд рублей, причем одни только расходы на его обслуживание составляют 2,5 млрд рублей).

Вдобавок республиканский бюджет потерял более 10 млрд рублей из-за налоговых реформ, говорится в сообщении пресс-службы Верховного совета Хакасии.