В Совфеде рассказали о плане создания аэродромной сети на Курилах

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сообщил, что на Курильских островах вместе с созданием базы ВМФ военные в ближайшее время хотят организовать сеть аэродромов. Об этом пишет РБК.

Срок проведения работ Клинцевич не назвал, но сообщил, что «все идет по плану, без авральных работ».

Он также уточнил, что база ВМФ будет принимать любые корабли.

О намерении Минобороны разместить контингент Тихоокеанского флота на Курильских островах в марте сообщал глава ведомства Сергей Шойгу. Он также проинформировал о возможном появлении там ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» и беспилотников нового поколения.