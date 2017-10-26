Мединский признал ошибки в своей диссертации

Министр культуры РФ Владимир Мединский на заседании президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК), состоявшемся 20 октября, допустил наличие ошибок в своей диссертации. Об этом пишет РБК со ссылкой на аудиозапись заседания. Один из участников заседания подтвердил ее аутентичность.

Председатель ВАК Владимир Филиппов поинтересовался у диссертационного совета, каким образом в автореферате научной работы главы Минкульта появились две команды оппонентов. Ему сообщили, что все дело в ошибке секретаря, разославшего в ВАК и другие ведомства черновую версию диссертации. В ходе обсуждения также выяснилось, что подписал положительное заключение экспертного совета ВАК давний сторонник Мединского сотрудник Института российской истории РАН Константин Аверьянов.

Председатель экспертного совета по истории Павел Уваров обратил внимание собравшихся на тот факт, что подписано оно было во вторник, тогда как совет собирается по понедельникам.

Главный научный сотрудник Института археологии РАН Алексей Чернецов заявил, что из-за дискуссии вокруг дела Мединского «уже пролилась кровь».

«Профессор МГУ Николай Ерофеев умер после позорного решения диссовета университета», — отметил он.

Владимир Мединский в ответ заявил, что после решения МГУ надо было закрывать дискуссию по поводу его научной работы. Он также отметил, что если бы защищал диссертацию вновь, исправил бы в ней кое-какие ошибки, но не уточнил какие именно.

Мединский укорил экспертный совет в том, что его хотят лишить ученой степени на основании замечаний одних ученых к другим.

«Уважаемые коллеги, во что тогда мы превращаем научное сообщество? Мы поощряем доносительство», — заявил он.

Глава Минкульта признался, что в начале дискуссии у него был соблазн отказаться от ученой степени, так как вся история заведомо репутационно проигрышная, однако он решил подавить «эмоциональный порыв», так как он не частное лицо.

Мединский также признал, что статья о героях-панфиловцах в газете «Красная звезда» «сильно видоизменила факт».

«Вот мы с глубокоуважаемым коллегой Сергеем Владимировичем [Мироненко, историк, научный руководитель Госархива РФ] не раз публично спорили по поводу известного факта, наличия или отсутствия факта боя героев панфиловцев осенью 1941-го. <...> Факт был, но очень сложный, он является предметом изучения исторической науки», — пояснил Мединский.

Ранее он критиковал Мироненко за высказывание о том, что подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев — это миф. В 2016 году Мединский заявил, что эта история является «святой легендой, к которой просто нельзя прикасаться».

«А люди, которые это делают, мрази конченые», — заключил министр.