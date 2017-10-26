МИД РФ назвал беспардонными действия США в Совбезе ООН

МИД РФ опубликовал заявление, в котором действия некоторых западных стран в Совете Безопасности ООН приравнял к покрывательству террористов.

Речь идет о проекте США, согласно которому будет продлен мандат Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию случаев применения химоружия в Сирии (СМР) до выхода доклада самой структуры по результатам ее деятельности за последний год.

Мандат СМР истекает только 17 ноября, но делегация США заявила, что его надо продлевать до выхода самого доклада. В поддержку этого решения проголосовали 11 стран, Россия и Боливия проголосовали против. Китай, а также Казахстан (непостоянный член Совбеза ООН) воздержались.

Россия проголосовала против поспешного решения, так как нельзя бездумно принимать важные положения, не оценив уже выполненные СМР задачи. МИД РФ подчеркнул, что США настаивают на преждевременном голосовании, руководствуясь собственными интересами – «напролом, грубо и беспардонно навязывая свою позицию, не утруждая себя сколько-нибудь внятной аргументацией».

Российское ведомство четко и ясно определило свою позицию — ответственные за применение химического оружия должны быть установлены и понести заслуженное наказание, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ напомнил, что в 2016 году с продлением мандата СМР в СБ ООН соглашались дважды, однако ничего реально этой структурой сделано не было.

«Вопреки лживым заявлениям, звучавшим из Вашингтона, Лондона и ряда других столиц, нет никаких оснований драматизировать ситуацию вокруг. Его нынешний мандат истекает только 16 ноября. Трех с лишним недель вполне достаточно, чтобы изучить ожидаемый доклад СМР и определиться в отношении дальнейшей судьбы механизма», — говорится в сообщении министерства.