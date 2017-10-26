Удмуртия приготовилась добывать криптовалюту руками китайцев

Центр инвестиционного развития Удмуртии рассматривает возможность открытия на территории республики майнингового центра для добычи криптовалют – силами китайской компании Innosilicon. Ее генеральный менеджер пояснил, что выбор пал на Удмуртию из-за ее развитой промышленности и администрации, «понимающей отрасль и ее широкие перспективы».

«Представителям китайской компании были предложены варианты производственных площадок, на базе которых такой центр мог бы функционировать», – цитирует менеджера «Интерфакс».

Глава экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Госдуме РФ Артем Кольцов уже заявил, что майнинговый центр в Удмуртии станет первым в стране «примером сотрудничества между производителем оборудования для майнинга и правительством», а уже потом на его базе можно «более эффективно определить правила игры в майнинге и блокчейне».

В ближайшее время эксперты китайской компании подготовят конкретное инвестиционное предложение, которое удмуртское правительство рассмотрит, чтобы принять принципиальное решение. После этого переговоры по отдельным условиям открытия центра будут продолжены.